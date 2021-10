Хеликоптерът на НАСА "Инджинюъти" извърши успешно кратък полет на Марс, за да изследва летните атмосферни условия на Червената планета.

#Ingenuity flew its 14th flight today, Sol 241. It tested a higher rotor speed to compensate for decreasing atmospheric density due to seasonal changes. Landed 2.75m E from its previous location. North is up:



Времето в кратера Йезеро се затопля и роторите на космическия апарат трябва да се движат по-бързо. Затова инженерите са предприели тестовия полет, за да проследят как се справя "Инджинюъти".

✅ Flight No. 14

The #MarsHelicopter successfully performed a short hop in its current airfield to test out higher rpm settings so it can fly in lower atmospheric densities on the Red Planet. This test also leaves the team room for an rpm increase if needed for future flights. pic.twitter.com/bYCMgnrTyz — NASA JPL (@NASAJPL) October 25, 2021

"Хеликоптерът успешно изпълни кратко издигане над настоящото си местоположение, за да се изпробват параметрите и да лети при ниска атмосферна плътност на Червената планета", обявиха от НАСА.

Received on Sol 242, this image shows #Ingenuity safe on the ground after its 14th flight. Previous image batch did not include one with the helicopter on the ground.https://t.co/zssbrTUW5G



Комуникацията с "Инджинюъти" и марсохода "Пърсивиърънс" бе възстановена в четвъртък, след като бе прекратена в края на септември заради разположението на Земята и Марс спрямо Слънцето, което можеше да обърка радиосигналите.