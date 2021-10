Британската певица Адел оглави класацията на "Билборд" за сингли с новата си песен "Easy on Me". Баладата е пети лидер на певицата в чарта и първи след "Hello" през 2015-2016 г. Миналата седмица парчето дебютира на 68 място в чарта само пет часа, след като излезе на пазара.

"Easy on Me" е седмото парче на Адел, което влиза в топ 10 на класацията и е седми сингъл за годината с над 50 милиона стриймвания в САЩ за една седмица.

Второто място тази седмица заема "Stay" на Кид Ларой и Джъстин Бийбър, която бе лидер в продължение на седем седмици. "Industry Baby" на Лил Нас Екс и Джак Харлоу слезе на трета позиция седмица след триумфа си в чарта.

На четвърто място се нарежда "Fancy Like" на Уокър Хейс, а петоата позиция в Хот 100 е за "Bad Habits" на Ед Шийран.