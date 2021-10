Британската изпълнителка Адел се завърна с първия си сингъл шест години след издаването от албума "25", с който спечели пет награди "Грами", информира Dariknews .



Песента "Easy On Me" е от новия албум на Адел "30", който ще бъде издаден през ноември. Тя е балада за уроците, научени от любовно разочарование и възстановяването от него.

В сряда 33-годишната Адел каза на феновете си, че е готова да издаде албума "30" и го описа като "незабравимо преминаване през най-турболентния период от живота ми".

'I know there is hope in these waters but I can’t bring myself to swim when I am drowning ' so go easy on me



