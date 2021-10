Доналд Тръмп-младши, синът на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, продава тениски на уебсайта си в няколко различни цвята с надпис: „Оръжията не убиват хора, Алек Болдуин убива хора“.

Въпреки осъждането на някои потребители на социалните мрежи, синът на бившия президент на САЩ не коментира продажбата на тениските и не ги премахва от страницата си.

Алек Болдуин уби оператор и рани режисьор по време на снимки (ВИДЕО+СНИМКИ)

На 22 октомври Болдуин случайно уби оператора Халина Хътчинс на снимачната площадка на филма "Ръст" и рани режисьора Джоел Суза. По-нататъшно разследване установи, че в пистолета е имало истински куршуми вместо халосен, а един от виновниците за инцидента е Дейв Халс, който не е спазил протокола за безопасност.

