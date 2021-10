Шега на френския президент Еманюел Макрон към британския премиер Борис Джонсън разсмя световните лидери, които се бяха събрали за общо снимка преди срещата на Г20. Ситуацията се разигра на фона на напрежението между Великобритания и Франция, което беше породено от спор за риболова в Ламанша.

СРЕЩАТА НА Г-20: Какво ще обсъдят лидерите?

Ескалация на напрежението между Франция и Великобритания

Днес световните лидери се събраха в Рим и дадоха начало на първата си присъствена среща от началото на пандемията. Традиционно те се събраха и за обща снимка, за която Джонсън се появи последен. Френският президент го приветства с усмивка, протягайки му ръка за поздрав. Двамата си разменят няколко думи, които разсмиват Урсула фон дер Лайен, Реджеп Ердоган и останалите световни лидери, които чуват разменените реплики. Неловката ситуация беше уловена от камерите.

Франция може да санкционира Великобритания заради разрешителни за риболов

#G20roma #G20RomeSummit #Boris #Macron #Rome

FRENEMIES

French President @EmmanuelMacron And His Ministers Have Spent All Week Proudly Speaking Of Their Loathing Of #UK But Who Will Have The last laugh ?



G20 Photoshoot pic.twitter.com/chj7lZRxN5