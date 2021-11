НАСА ще изстреля миниатюрен космически кораб, който ще трябва да се вреже в астероид. Това ще бъде първото изпитване на технология по предотвратяване на застрашаващи Земята катастрофи в случай на сблъсък с големи небесни тела, съобщават от космическата агенция.

Планира се апаратът Double Asteroid Redirection Test (DART) са бъде изстрелян в края на ноември. Целта му е малкият астероид Диморф, който се върти около по-големия Дидима.

Диаметърът на Диморф е около 150 метра и не представлява опасност за земята. Размерите на DART са сто пъти по-малки от тази „луна”, с която ще трябва да се сблъска със скорост от 24 000 км/час.

„Ние не планираме той да унищожи астероида. Той трябва просто да му даде лек тласък и да промени неговата орбита. Промяната трябва да бъде в рамките на един градус”, обясни координаторът на проекта Нанси Чейбот.

Изстрелването на апарата, планирано за 24 ноември, ще стане с помощта на ракетата SpaceX Falcon 9 от космическата база Вандерберг в Калифорния.