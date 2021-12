Няколко хиляди души се събраха в нидерландския град Утрехт на протест срещу COVID ограниченията. Демонстрантите преминаха през централните улици на града като скандираха „Медицинска свобода веднага!".

Huge Demonstration Against COVID Restrictions Held in Utrecht



Dutch protests previously turned violent, as protesters threw stones & fireworks at officers, while the police used water cannons to disperse the crowd.#VaccinationObligatoire #PasseSanitaire #Utrecht #Netherlands pic.twitter.com/5Vavu6hZyr