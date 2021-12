Китайският луноход е забелязал мистериозен обект на далечната страна на Луната и сега е на път да го изследва.

Уебсайт, свързан с космическата агенция на страната, нарече кубовидния предмет "мистериозна барака", въпреки че експертите смятат, че вероятно става дума за голям камък, изкопан от метеорит.

Луноходът "Юту 2", който преди почти три години пристигна с първия космически апарат, кацал някога на тъмната страна на Луната, е заснел обекта на хоризонта, докато си проправял път през кратера Фон Карман, съобщава „Дейли Мейл“.

Тази страна на нашия лунен спътник никога не се вижда от Земята и преди мисията на Chang'e-4 нито една космическа сонда не беше достигала до тази част от повърхността поради затруднения в комуникацията.

Австралия създава собствен луноход

Захранваният със слънчева енергия апарат „Yutu 2“ прекоси кратера Фон Карман, широк 186 км, откакто кацна на Луната, прикрепен към космическия кораб Chang'e-4 на 3 януари 2019 г.

Миналия месец той направи снимки на мистериозен обект на разстояние 80 м на север, точно на хоризонта, според Our Space, китайскоезичен научно-популярен канал, свързан с Китайската национална космическа администрация (CNSA). Той нарече обекта "мистериозна барака" (神秘小屋/shenmi xiaowu), въпреки че това е по-скоро условно наименование, отколкото точно описание на това, което се предполага, че е.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I