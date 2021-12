Германско семейство постави световен рекорд за най-много коледни елхи на едно място. В дома си в градчето Ринтелн, Долна Саксония, Томас и Сузане Йеромин са украсили 444 дръвчета.

Постижението им е сертифицирано официално от Германския институт за световни рекорди.

За празничната украса семейството е използвало 10 хиляди топки и 300 светещи гирлянди. Прави впечатление разнообразието, като няма дори и две елхи, които да са еднакви.

German guy installs 444 plastic Christmas trees in his apartment (feat. 47k lights, 72k ornaments). Work started in August. 🥴 (German lang.) https://t.co/UYJLvBFEx3