Колекционерите Силвия Поуп и Адам Уайт от Великобритания попаднаха в „Книгата за рекорди на Гинес“ със своите ексцентрични хобита. Тя събира коледни играчки, а той брошки.

79-годишната Силвия Поуп от Суонзи, Уелс, попада в „Книгата за рекорди на Гинес“ като колекционера с най-много празнични украшения в дома си - 1 760. Целта ѝ е през следващата година да събере 2 000.

A nice collection of shiny ornaments this year for Nana Baubles 🤶