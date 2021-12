В Ню Йорк на пищна церемония и концерт на звезди коледната елха на Рокфелер център грейна в светлини. Заради пандемията събитието се провежда отворено за обществеността за първи път от 2019 г. насам.

След като направи 140-километров преход от Мериленд, дървото - норвежки смърч, пристигна в Ню Йорк още на 13 ноември .

Екипите работиха непрестанно, за да го украсят с повече от 50 000 многоцветни LED светлини. Триизмерна звезда, покрита с три милиона кристала проектирана от архитекта Даниел Либескинд, е поставена на върха на коледната елха.

Хиляди хора се събраха в центъра на Манхатън, за да станат свидетели на 89-ата годишна церемония по запалването на коледните светлини.

The Rockettes излязоха на сцената заедно с множество изпълнители, сред които Кари Ъндърууд, Мики Гайтън, Хари Коник младши, Брад Пейсли, Алесия Кара, Нора Джоунс, Роб Томас и бродуейския актьорски състав от "Come From Away"

Една от най-впечатляващите коледни украси в света е в Токио. В толкова голям мегаполис обаче е трудно да успеете да видите всички осветени райони.

Гигантско снежно кълбо, златни пътеки и една от най-големите пързалки за кънки на открито са сред любимите атракции на туристите.

Сладки понита в празнични костюми, фонтан с цветовете на дъгата и блестяща синя гора от светлини ви приканват да минете през дългия тунел, който се образува от блещукащите лампички.

С наближаването на коледните празници забележителностите в Лондон също грейнаха в приказна украса.

На площад Трафалгар можете да се насладите на елха, изпратена от Норвегия като ежегоден подарък за страната след подкрепата, която Обединеното кралство им оказва по време на Втората световна война.

Около стадион Уембли и в културния център на Лондон се извива светеща декорация от ангели и пеперуди, които допринасят за доброто настроение на жителите и гостите на града.

В живописния белгийски град Брюж се провежда ежегодния Коледен базар. Известен със своите средновековни сгради, подредени около мрежа от канали и калдъръмени улици, той се слави с името „Северна Венеция“

Сергиите вече са обсипани с украси и очакват любителите на ръчно изработени играчки. Под огромен прозрачен купол, в близост до прочутата камбанария, е разположена коледната елха, а около нея можете да изпиете чаша греяно вино, да хапнете палачинки и да си купите сувенири.

Основната атракция в град Тайле в Тайван тази година е 8-метровият балон във формата на Дядо Коледа, носещ чувал пълен с „щастие и мир“. Той е разположен до огромна коледна елха, блестяща в многоцветни светлини. Посетителите позираха за снимки до внушителната атракция, а двойката Чанг Ю-джен и Ивон Чен са сред най-редовните посетители на коледната инсталация всяка година.