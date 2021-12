Частен реактивен самолет се разби в жилищен квартал в Калифорния. 10-местната машина е напълно унищожена и според полицията няма оцелели. Все още не е ясно колко души е имало в самолета. Няма данни някой да е пострадал на земята.

Появи се секретно видео от падането на изтребителя във Великобритания

A small plane crashed near El Cajon, California, leaving no survivors, authorities said. https://t.co/0sqmdNjrsr

Повече от 3 хиляди души в град Ел Кахон останаха без ток, след като самолетът е съборил няколко стълба. Засега се знае, че бизнес джета е излетял от общинско летище в Лос Анджелис. Разбил се е на около 150 километра южно от града.

A small airplane crashed Monday night in the middle of a neighbourhood in California’s El Cajon city. Authorities say no survivors have been found. pic.twitter.com/ENQHI8bg08