Нидерландски митничари задържаха над 1,6 тона кокаин, скрит в товари с банани, с какаови зърна и цимент, съобщи прокуратурата, цитирана от Франс прес.

Дрогата, чиято стойност на черния пазар се изчислява на 143 милиона долара, била скрита в три контейнера. Този с бананите идвал от Еквадор, а товарът бил предназначен за компания в Барендрехт, близо до Ротердам, обясниха прокурорите.

Контейнерът с какаото също идвал от Еквадор, но минал транзитно през Колумбия, а после през Антверпен. Контейнерът с цимента пътувал за Португалия. В него били открити пет спортни сака с кокаин.

Тази година в пристанището на Ротердам са били заловени небивали количества дрога. Във вторник митническите власти обявиха, че са били конфискувани рекордните 68 тона кокаин, при 49 тона през 2020 г.

Cocaine worth €127 million hidden in shipments of bananas and cocoa beans seized in Rotterdam (via @thejournal_ie ) https://t.co/Ohb3kT4cNI

Европейската полицейска служба Европол предупреди, че Нидерландия и съседна Белгия са на път да се превърнат в основен център за прекарване на кокаин, идващ предимно от Колумбия.

🇳🇱 The drugs, with an estimated street value of €127 million, were hidden in three containers that arrived in Europe's largest port. https://t.co/3Ra3sblV0Y