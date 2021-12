Британските парламентарни власти извикаха полиция, след като вестник съобщи, че следи от кокаин са били открити на множество места в парламента, предаде Асошиейтед прес.

Председателят на долната камара на британския парламент Линдзи Хойл каза, че се е свързал с полицията, след като в. "Сънди таймс" съобщи, че в сградите на парламента се употребяват нелегални субстанции.

Според вестника тестове с натривки за засичане на наркотици са открили следи от кокаин на 11 места, достъп до които имат само акредитирани в парламента законодатели, служители и журналисти, включително в тоалетна близо до кабинета на премиера Борис Джонсън.

Sniffer dogs may be deployed in Parliament to stop suspected drug use by MPs and staff https://t.co/YxtV53jVEw via @yahooNewsUK

"Сведенията за употреба на наркотици в парламента, получени от "Сънди таймс", предизвикват дълбоко безпокойство и аз ще ги поставя на вниманието на столичната полиция тази седмица", каза Хойл в свое съобщение. "Очаквам да видя цялостно и ефективно прилагане на закона", добави той.

Говорителят на Джонсън Макс Блейн каза днес, че съобщенията "са обезпокоителни".

This move also comes after Parliament drug use concerns are to be raised by House of Commons speaker Sir Lindsay Hoyle https://t.co/3IQAokZdXK