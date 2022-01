Заекът Марлон Бъндо, прототип на герой от детски книги и домашен любимец на семейството на бившия вицепрезидент на САЩ Майк Пенс, е починал, съобщи АФП, като се позова на една от дъщерите на Пенс в Twitter.

Nooo! “Marlon Bundo, the Pence family’s pet rabbit who rose to superstardom as the subject of multiple children’s books — one of which championed LGBTQ rights — has died.” https://t.co/mrjLJXvk8M

"Почивай в мир, малко зайче", написа в Twitter Шарлот Пенс Бонд през уикенда. Марлон Бъндо бе главен герой в три детски книги, издадени през 2018-2019 г. от дъщерята на Майк Пенс, който по това време бе вицепрезидент на САЩ при президента Доналд Тръмп.

Заекът бе прототип и на книга, издадена с подкрепата на телевизионния водещ сатирик Джон Оливър. Целта й бе да изобличи хомофобията на Майк Пенс.

Когато пристига във Вашингтон през 2017 г.чернобелият заек Марлон Бъндо става популярен, отчасти благодарение и на собствения си акаунт в Инстаграм, където имаше над 32 000 почитатели. Заекът се превърна в суперзвезда в САЩ, след като бе публикувана книгата "Един ден от живота на вицепрезидента", написана от голямата дъщеря на Майк Пенс и илюстрирана от съпругата му Карън. В нея е описан ден от живота на вицепрезидента през погледа на домашния любимец.

Our family was sad to bid farewell to our bunny Marlon Bundo but so proud of our daughter @charlibond_ for bringing joy to so many through her love for this special rabbit. God blessed us and many others with little Marlon Bundo and we will never forget him.❤️ https://t.co/kzYJD9LnGB