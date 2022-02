Вой на сирени за тревога се чуват в Украйна. Междувременно хиляди жители на украинската столица Киев напускат града с колите си. Основните булеварди са блокирани от колони от автомобили. По бензиностанциите се образуваха дълги опашки от чакащи да заредят гориво.

BREAKING: Tanks seen rolling into Ukraine from Belarus pic.twitter.com/c3G7JaE5Vv