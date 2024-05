Шокиращи кадри показаха ужасени пътници, които бягат от горящ самолет Boeing на пистата в Сенегал. Инцидентът се е случил в четвъртък сутринта.

Another Boeing jet. Passengers scramble to flee burning Boeing 737 after it skids off the runway in Senegal. pic.twitter.com/x9ElkI8obV

Самолетът Boeing 737-300, превозващ 78 пътници, е направил неуспешен опит за излитане, поднесъл и се е забил в храстите на летище Blaise Diagne, близо до столицата Дакар.

Видеоклип показва как пасажер бяга от мястото на катастрофата, докато от левия двигател на машината излизат пламъци и осветяват нощното небе. По-късно се появиха още снимки, на които се вижда как самолетът е забит в земята с дупка в двигателя, която е покрита с противопожарна пяна.

Самолет със 190 души се приземи „по корем” в Турция (ВИДЕО)

Екипи на спешна помощ евакуираха пътниците. 11 души са ранени, от тях четирима са в тежко състояние. Не се съобщава за смъртни случаи.

Полетите от летището бяха преустановени. Властите опитват да установят причината за инцидента, който се случва само ден, след като товарен самолет на Boeing, използван от американската пощенска служба FedEx, извърши аварийно кацане в Турция.

Moment terrified Boeing 737 passengers scramble to escape from burning jet after it skids off runway in Senegal in latest disaster for plane maker a day after FedEx 767 landed without nose gearhttps://t.co/v3E0oBUa5r