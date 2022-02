Русия започна военна операция в Украйна. Малко след началото на атаката президентът Володимир Зеленски обяви военно положение в страната. Взривове от ракети се чуват в редица големи градове на Украйна, включително столицата Киев. Съобщава се за поне 40 убити украински войници, за деветима загинали цивилни, 18 изчезнали и неуточнен брой ранени.

Video on Thursday showed burning apartment buildings near Kharkiv, Ukraine’s second largest city. The footage is evidence of a possible attack on civilian infrastructure.https://t.co/RuuvTtW1TI pic.twitter.com/pSBq6hNnGj — The New York Times (@nytimes) February 24, 2022

Руската инвазията започна в 05:00 часа тази сутрин. Малко преди това президентът на Русия Владимир Путин обяви по телевизията, че е дал заповед за атака, а руски войски влязоха в Украйна.

И в момента хиляди се евакуират от Киев. По данни на българското външно министерство над 200 българи са поискали да бъдат изведени от Украйна.

Светът реагира изключително остро на военните действия. НАТО се събира на извънредно заседание в Брюксел. България обяви, че е солидарна с Европа и НАТО!

Руската инвазия започна на цялата територия на Украйна. След като месеци наред Русия твърдеше, че няма да напада никого и Западът нагнетява напрежение, днес атаката започна. Бомбардировки имаше в Киев, Харков, Мариупол, Одеса и още много градове в Украйна. Засега не е ясно нито каква е целта на Русия, нито колко ще продължи инвазията. Още по-трудно е да се прогнозират неща като колко ще са интензивни евентуалните боеве и какъв ще е броят на жертвите.

Русия атакува Украйна в 05:00 часа сутринта. Ракети започнаха да падат на летища, в командните центрове на украинската армия и флота и на други позиции на армията.

This is How it looks in Russia in full power with Ukraine Right now.#worldwar3 pic.twitter.com/51Ad0z7fOY — Qandeel K (@qaohli) February 24, 2022

Президентът Владимир Путин се появи малко преди това по руската телевизия, държа дълга реч, с много обвинения към НАТО и правителството на Украйна, след което обяви че е разпоредил атаката. Той поиска украинците да се предадат и каза, че Русия нямало да превзема страната.

„Започва специална военна операция. Нейната цел е защитата на хората, които в продължение на 8 години са жертви на издевателствата на киевския режим. Ще се стремим към демилитаризацията и денацификацията на Украйна. Ще се стремим да изправим на съд тези, който извърши многобройни кървави престъпления срещу мирни граждани. Нашите действия са самозащита от надвисналите над нас заплахи”, заяви Владимир Путин.

Ситуацията в Украйна е хаотична, а информацията е противоречива. Сепаратистите в Донбас обявиха, че са превзели първите градове от украинската армия. Не е ясно дали това е така. Видео от охранителните камери на границата между Украйна и Беларус показа бронирани машини, влизащи в Украйна. Това е недалеч от Киев, като не е ясно дали това са части, които ще атакуват столицата. Появиха се и кадри от ударени от обстрела жилищни блокове. След като ударите започнаха, от Киев президентът Владимир Зеленски обяви военно положение в цялата страна, но призова украинците да запазят спокойствие.

„Скъпи украинци, тази сутрин президентът Путин обяви военна операция в Донбас. Русия нанесе удари на наша военна инфраструктура и гранични пунктове. Има взривове в много градове в Украйна, по цялата територия на страната. Преди минута говорих с президента Байдън. Съединените щати вече започнаха да организират международната подкрепа. Днес, всеки един от вас трябва да остане спокоен. Останете у дома, ако можете. Ние работим, армията действа. Целият отбранителен сектор работи. Няма паника. Ние сме силни. Готови сме за всички сценарии. Ще спечелим срещу всеки противник, защото ние сме Украйна”, заяви Зеленски.

В много украински градове имаше паника. Под звука на сирени за въздушна опасност хиляди напуснаха Киев в западна посока.

in the north of the Odessa region, a military unit was attacked.



P.S. I live in Odessa #Ukraine pic.twitter.com/oFzVPLqqMr — / 𝙖𝙢𝙗𝙚𝙡𝙚𝙣𝙖 / 🇺🇦 (@_ambelena_) February 24, 2022

В Мариупол се образуваха дълги опашки пред банкоматите. Градът е на самата линия между украинската армия и сепаратистите. Цяла сутрин се чуват експлозии, бяха забелязани и БТР-и на войници, които заемат нови позиции. Още в първите няколко часа на бомбардировките са били дадени първите жертви, обяви Украйна. Първоначалните данни бяха за 9 убити и 18 изчезнали.

