Нови сателитни снимки от неделя показват, че руските сухопътни сили се приближават към столицата на Украйна, Киев, пише The New York Times.

От изображенията на Maxar, направени в 10,56 ч. тази сутрин, се вижда разполагане на руски сухопътни сили, включващо стотици военни превозни средства, които се насочват североизточно от украинския град Иванков и се движат в посока Киев, уточнява Sky News.

new satellite imagery from 📸Maxar, which says it has identified a 3.25-mile convoy of Russian military vehicles, northeast of the Ukrainian city of Ivankiv, moving in the direction of Kyiv (as of this morning) pic.twitter.com/hgV3emstQm