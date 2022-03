Мощна експлозия е избухнала до централната железопътна гара в украинската столица Киев в сряда. Това обяви съветникът на вътрешното министерство Антон Херащенко, цитиран от Ройтерс.

Той заяви, че взривът е причинен от останките от свалена руска ракета, а не от пряк ракетен удар, пише Daily Mail. Влаковете в района продължиха да се движат.

BREAKING: Reports that a bomb has exploded near Volkzana train station in Kyiv