Голямата камбана на катедралата "Нотр Дам" в Париж прокънтя днес по пладне, призовавайки за "мир в Европа". В акцията се включиха още редица църкви, включително във Варшава, Берлин, Мадрид и Виена, съобщиха източници, цитирани от Франс прес.

Камбаната "Еманюел" на Парижката Света Богородица не бе звъняла от октомври 2020 г., когато би в знак на почит към паметта на жертвите при атентата край базиликата "Нотр Дам" в Ница, уточни за АФП говорител на настоятелството на катедралата.

PARIS LIVE, Notre Dame Cathedral is ringing bells for support of Ukraine (March 3, 2022) https://t.co/D3yxh5ay0C