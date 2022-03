В профила си в Twitter украинският президент Володимир Зеленски съобщи за разговор с изпълнителния директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, с която са обсъдили възможностите за финансова помощ за Украйна, съобщава Ройтерс.

Кристалина Георгиева потвърди, че е разговаряла в петък със Зеленски и го е уверила в "бърз отговор" на молбата на Украйна за спешно финансиране.

Held negotiations with IMF Executive Director @KGeorgieva. Discussed financial support for 🇺🇦. Grateful for the urgent help already provided by the Fund. The IMF must take the lead in financing the recovery of 🇺🇦 after the end of Russia's aggression. #StopRussia