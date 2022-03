Хиляди хора участваха в кортеж на мира, организиран в центъра на Рим от няколко синдиката и неправителствени организации в знак на протест срещу инвазията на руски военни в Украйна, предаде Франс прес.

Протестиращи скандираха срещу руския президент Владимир Путин, но и срещу НАТО. "Никакви бази, никакви военни, Италия извън НАТО", викаха някои от демонстрантите. В началото на кортежа им имаше голямо знаме с цветовете на дъгата. На много от плакатите, носени от протестиращите, пишеше: "Не на Путин, не на НАТО".

Италия реши да изпрати оръжия на Украйна, но така и не обяви в детайли за какво военно оборудване става дума.

"Войните не се спират с други войни и не се спират с пращане на оръжие на украинския народ. Войните се спират само като се прати ООН в Украйна", заяви Маурицио Ландрини, ръководител на Общата конфедерация на труда, един от организаторите на протеста.

Няколко десетки хиляди души участваха в демонстрация за мир в Цюрих, в Швейцария, предаде Франс прес. Демонстрацията беше организирана от синдикати и леви партии. Протестиращите носеха плакати, на които пишеше: "Стоп на войната" и "Мир". Развяваха се и украински знамена. Организаторите на протеста очакваха в него да се включат до 20 000 души, но сега казват, че те са били над 40 000. Демонстрации са предвидени за днес и в други градове на страната. Демонстрантите в Цюрих настояваха за незабавно прекратяване на огъня в Украйна, за дипломатически преговори и за изтегляне на руските военни.

I am in #Zurich 🇨🇭 at the "Peace Now" march by thousands. Over the past week, we have all seen terrible tragedies unfold in #Ukraine 🇺🇦 and international response to it. There is solidarity, bravery, and amidst symbols of hope (@ZelenskyyUa), there is helplessness and heartbreak! pic.twitter.com/JmJM84kXWR