Ние сме твърде зависими от руските изкопаеми горива. Трябва да осигурим надеждни, сигурни и достъпни доставки на енергия за европейските потребители. Знаем как да го постигнем с #EUGreenDeal. Но трябва да действаме по-бързо. Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Twitter.

We are too dependent on Russian fossils fuels.



We must ensure a reliable, secure and affordable supply of energy to European consumers.



With the #EUGreenDeal, we know how to get there.



But we need to move faster.



This is what RePowerEU is about.