Федерални агенти от САЩ и испанската Гражданска гвардия претърсиха тази сутрин яхта, собственост на руския олигарх Виктор Векселберг, закотвена край средиземноморски остров, предаде Асошиейтед прес.

Служителите на реда се качиха на плавателния съд в пристанището на Палма де Майорка, столицата на испанската автономна област Балеарски острови.

Говорител на испанската Гражданска гвардия потвърди, че нейни служители и агенти на ФБР претърсват 78-метровата яхта „Танго“. Тя е под флага на островите Кук и стойността й се оценява на 120 милиона долара.

Яхтата е сред придобивките, свързвани с Виктор Векселберг – милиардер и близък съюзник на руския президент Владимир Путин. Той е начело на базирания в Москва конгломерат „Ренова груп“.

Всички активи на Векселберг в САЩ са замразени, а на американските компании е забранено да правят бизнес с него.

