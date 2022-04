Най-малко 50 са загиналите, включително 5 деца, при ракетните удари по железопътна гара в източния украински град Краматорск, съобщи местният губернатор, цитиран от БГНЕС.

"50 загинали, 5 от които деца. Това е броят на загиналите към този час след удара на руските окупационни сили по жп гарата в Краматорск", заяви в Telegram Павло Кириленко, губернатор на Донецка област.

BREAKING: Yesterday we shared a video of people crowded at a railway station trying to get out because of of Azov threats. The Armed Forces of Ukraine struck "Tochka-U" on Kramatorsk, 1/2 pic.twitter.com/Ve86MWTs7I

Краматорск е една от най-източните гари, която все още функционира в Украйна. Това е и един от пътищата за евакуация от страната. Властите в Донецка област съобщават, че по време на обстрела на гарата е имало хиляди хора.

🇺🇦 ballistic missile tochka-u hits residential area in Kramatorsk. In that area the dpr's headquarters should be located but we see too many times, the tochka-u, is carrying cluster munitions so the collateral damage between civilians is always high pic.twitter.com/4R5zpGipfZ