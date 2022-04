Панорамата на Манхатън се обогати с още една забележителност - Steinway Tower, със съотношение между височина и широчина 24:1, което я прави "най-тънкият" небостъргач в света.

First announced in 2013, 111 West 57th also known as Steinway Tower has completed construction and is ready for residents.



This week on @tmh_fancy we look at Manhattan's new 84-storey luxurious complex.



📖 Read Article: https://t.co/17tfEZ1ZmJ pic.twitter.com/TS85V5INcj — The Market Herald Fancy (@tmh_fancy) April 11, 2022

Новият небостъргач е широк само 17,5 метра и е висок 435 метра, което го прави и един от най-високите сгради в западното полукълбо след Световния търговски център (541 метра) и Central Tower Park (472 метра).

Steinway Tower, the world's skinniest skyscraper, has opened to residents in New York City.https://t.co/DqhBe9KBZe



🎥: Lokman Vural Elibol pic.twitter.com/E1NAnU7irK — Anadolu Images (@anadoluimages) April 8, 2022

На 84-те етажа на новия небостъргач, освен всичко друго, има 60 луксозни апартамента, чиито цени варират от 7,75 милиона долара за студио до 66 милиона за мезонет.

Falls Sie überhaupt nicht wissen, wohin mit dem Geld: Gerade fertiggestellt. Der ultraschlanke Steinway Tower in NYC. 435 Meter. Auf jeder Ebene 1 Wohnung. Dafür nicht gerade schlecht bestellt. pic.twitter.com/5NvepxfPuo — Marcel Schütz (@schuetz_marcel) April 9, 2022

Първите пет етажа са запазени за търговски обекти на луксозни марки, зони за отдих, включително басейн с олимпийски размери, фитнес център и трапезария.

Steinway Tower in Manhattan, New York: Thinnest skyscraper is completed https://t.co/J4gIFHjz1D — NOUFEL (@youishear) April 9, 2022

Сградата е проектирана от базираната в Ню Йорк архитектурна фирма SHOP Architects, а строителните дейности са извършени от JDS Development, Property Markets Group и Spruce Capital Partners.

World's skinniest skyscraper is opening its doors to residents in NYC

Steinway Tower, or 111 West 57th Street, has a height-to-width ratio of 24:1, making it "the most slender skyscraper in the world," according to the developershttps://t.co/hhSjI9SskO — Colin Ross 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🍺₿SV (@Colin563) April 10, 2022

Строителството на "най-тънкия" небостъргач на планетата започна през 2013 г. Грег Паскарели, директор на SHoP Architects, нарече Steinway Tower „проект с изключителен мащаб и епична величественост“.