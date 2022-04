Пощенска марка, изобразяваща украински войник, който прави неприличен жест на руския черноморски флагман "Москва", се превърна в колекционерски артикул за украинците, които го възприемат като знак за победа. В централната пощенска станция в столицата Киев стотици украинци се наредиха на опашка, и чакаха часове наред, за да се докоснат до заветната марка, издадена в милион тираж.

It’s ironic the day the Ukrainian Government sink the Russian Ship “Moscow”they published and released a postage stamp depicting the same ship…with the Ukrainian warrior who said F…k You Warship. pic.twitter.com/qoBB9hd15T — RespectfulMe-Peter♥️🇺🇦🙏 (@Infinitipete) April 14, 2022

"Този кораб беше най-големият, който имаха.... Те залагаха много на него и ние го унищожихме!" казва 22-годишният Юрий Колесан, който се е редил над два часа и половина на опашката.

Военният кораб потъна в четвъртък след експлозия и пожар, за които Украйна твърди, че са причинени от ракетен удар. Русия казва, че щетите са причинени от експлозия на боеприпаси на борда.

Oh Wow! I hope these are available on Ebay!

"Russian ship go f*ck yourself" Stamps

Featuring the battleship Cruiser Moscow - Flag ship of the Russian Black Sea fleet.

Anyway with the help of Neptune (Not the God) it apparently has!!! Rust In Peace! https://t.co/CV0iZUAest — Steve Bray Activist Against Brexit +Corrupt Tories (@snb19692) April 14, 2022

Ракетният крайцер придоби известност в ранните етапи на руската инвазия в Украйна, когато екипажът му призова подразделение от украински граничари да се предадат, но те предизвикателно отказаха с нецензурен призив. Инцидентът бързо се превърна в символ на съпротивата на Украйна срещу нападението на Русия.

And the day after the official release of the #russianwarshipgofuckyourself stamp.



The Moscow was that very ship, and obviously heeded Ukrainians exhortations to go fuck itself, with very helpful alacrity. #SlavaUkraini!🇺🇦 pic.twitter.com/j2cF1ijjqc — Trout Beales (@TroutBeales) April 14, 2022

Миналия месец пощенската служба на Украйна обяви конкурс за най-добра рисунка на случката. Проектът бе спечелен от дизайнера от Лвов Борис Грох, който бе избран сред 550 други кандитата. Рисунката му показва украински войник в гръб, който псува военния кораб.

First Moskva sinks - and soon Moscow will sink - but Rat-Putin will not be able to leave the Sinking Ship! https://t.co/LDWhDLte5y — Deepak Menon-Author (@demoninlove) April 15, 2022

