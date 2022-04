Нови безредици пламнаха в нощта на събота срещу неделя в Малмьо във връзка с действията на лидера на датската дясна екстремистка партия "Твърд курс" Расмус Палудан, който проведе антиислямски демонстрации, включващи публично изгаряне на Корана. Изгоря и градски автобус, съобщи в неделя вестник Dagens Nyheter.

Действията на протестиращите бяха насочени както срещу политика, така и срещу полицаите, срещу които бяха хвърляни камъни и коктейли Молотов. Първоначално акцията Палудан е била планирана в град Ландскрона, но от съображения за сигурност полицията предложи друго място за събитието в едно от предградията на Малмьо. Според полицията първоначално демонстрацията е протекла спокойно, но по-късно две дузини младежи започнали да хвърлят камъни по служителите на реда, които са охранявали събитието.

Urgent:

Dozens of Swedish Police officers injured

after muslims riot against

Danish Politician Rasmus #Paludan

who is now touring Sweden,

burning muslims antisemitic book of "Koran" #dkpol #Svpol pic.twitter.com/JiclIJWFIf — ZOONewsTV (@ZOONewsTV) April 16, 2022

Вечерта, след заминаването на Палудан, всичко се успокои, но около полунощ безредиците избухнаха с нова сила. Те дори се пренесоха и в Ландскрона, откъдето акцията бе преместена по съображения за сигурност.

Няколко души бяха ранени, а три автомобила бяха изгорени по време на протестите в Малмьо в събота.

Many Muslims are upset at the Quran burning protests in Sweden because they were organized by a far-right Danish politician. Had they been organized by a Green politician, they would have handed flowers to the police and Quran burners instead of rioting. 🤡https://t.co/MhmwjO54Zg — Skeptic Mohamed (@SkepticMohamed) April 16, 2022

Последните дни политикът предизвика вълна от безредици. По време на петъчните сблъсъци заради поредната акция на Палудан в град Еребру 12 полицаи бяха ранени и няколко патрулни коли бяха запалени. Осем души бяха задържани в Ринкеби, предградие на Стокхолм, по време на подобни безчинства. При демонстрации във връзка с акцията на датския политик в Линчопинг и Норчьопинг в четвъртък бяха унищожени 10 автомобила, полицията задържа двама протестиращи.

Riots have been going on in my country Sweden🇸🇪 for days now. Cars are lit on fire, police are injured and police vehicles are stolen(!) by islamist criminals.

What is happening to my country? 😢☹️ pic.twitter.com/KcNsNcKPeV — SpaceX’s Starship program 🇺🇦 (@Starshipprogram) April 17, 2022

Партията „Твърд курс” е основана от Палудан през 2017 г. Той е известен с множество антиислямски видеоклипове в YouTube.

Riots broke out in Linköping, Sweden yesterday following a scheduled quran burning by a Danish far-right politician. Police cars were looted & burned, 4 police were injured & police even withdrew from the area. Riots have spread to Norrköping & Rinkeby, Stockholm as well pic.twitter.com/2cco5MKwxS — Hugo Kaaman (@HKaaman) April 15, 2022

Политикът публично изгори Корана, наричайки изгарянето почит към свободата на словото. Неговата партия настоява за забрана на исляма и депортиране на всички „незападни търсещи убежище“ от Дания.