Бившият служител на Кремъл и вицепрезидент на "Газпромбанк" Владислав Аваев е намерен мъртъв в елитния си московски апартамент, съобщават от полицията, цитирани от Daily Mail. До трупа на 51-годишния мултимилионер са открити телата и на бременната му съпруга Елена (47), както и по-малката му дъщеря Мария - на 13 години.

Former vice-president of Russia's Gazprombank, his wife and daughter found shot dead in Moscow. Preliminary investigation believes that 50-year-old Vladislav Avayev killed his wife and 13-year-old daughter, and later committed suicide. pic.twitter.com/EwzWqE0r7h

Телата са намерени от голямата дъщеря на семейството - Анастасия. Тя казала на полицаите, че в ръката на баща й имало пистолет.

Echoing Green Top story: Bodies of former vice-president of Gazprombank Vladislav Avayev, his wife and daughter was found in his residence in Moscow in suspected murder-suicide Moskva,Moscow - Map of Latest News and in… https://t.co/GBcSFsxDwx, see more https://t.co/SZjHdIdfxa