Решението на Кремъл е опит за изнудване и не е изненада.Нашият отговор ще бъде незабавен, единен и координиран. Това заяви председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен във връзка със съобщението на „Газпром“ за прекъсването на доставките на газ за някои държави от ЕС. По думите й това е нещо, за което Европейската комисия се подготвя с държавите членки и международните партньори.

„Съобщението на „Газпром” е поредният опит на Русия да ни изнудва с газ.

Подготвени сме за този сценарий. Начертаваме нашия координиран отговор на ЕС. Европейците могат да вярват, че сме обединени и в солидарност със засегнатите държави членки”, каза още тя.

Тя уточни, че България и Полша получават газ от своите съседи от ЕС. "Това показва солидарността, но и ефектът от създадената инфраструктурата на общността", смята председателят.

„Ще гарантираме, че решението на Газпром има възможно най-малко въздействие върху потребителите в ЕС.Освен това ЕК ще засили работата си с регионалните групи от държави членки, които могат да осигурят незабавна солидарност една на друга”, добави тя.

Сключена е сделка и със САЩ за доставки на газ за тази и следващата година, стана ясно още от думите й. Очаква се да бъде изготвен и координиран отговор на ЕС срещу решенията на Русия.

„Ще продължим да работим за осигуряване на достатъчно доставки и съхранение на газ в средносрочен план. Ще представим нашите планове за ускоряване на зеления преход в средата на май”, допълни председателят на ЕК.

Урсула Фон дер Лайен беше категорична, че в 97% от договорите е упоменато, че валутата за плащане на руски газ е евро или долари.

„Плащането с рубли е нарушение на съществуващите договори, освен ако в тях не е упоменато друго”, уточни тя.

