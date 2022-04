Най-големият яркосин диамант беше продаден за 57,5 милиона щатски долара на търг в Хонконг, организиран от аукционната къща "Сотбис", предаде Си Би Ес. Не се съобщава самоличността на купувача.

The 15.10 ct De Beers Blue was cut from a 39.34 exceptional Type IIb blue diamond recovered at the Cullinan mine in April 2021, & sold to De Beers & Diacore for US$40.2m the following July – the highest price Petra has ever achieved for a single stone https://t.co/FkijxIu5Jr pic.twitter.com/YtvlgtLr25 — Petra Diamonds (@Petra_Diamonds) April 28, 2022

Синият диамант на "Де Бирс", който е над 15 карата, е добит през 2021 г. в мината „Кулинан“ в Република Южна Африка, един от малкото източници в света на изключително редките камъни с този цвят.

The De Beers Blue 15.10-carat fancy vivid blue diamond sold for $57.5million at @Sothebys! @debeersgroup pic.twitter.com/i3y4SinQA0 — CHAMPAGNE GEM™️ (@xCHAMPAGNEGEMx) April 28, 2022

Първоначалната му оценка беше 48 милиона щатски долара.

The De Beers’ Cullinan blue diamond has been auctioned for $57.5 million at Sotheby’s in Hong Kong https://t.co/XCatInYhQE — Bloomberg Africa (@BBGAfrica) April 28, 2022

Той получи най-високата възможна оценка за цветен диамант на Института по гемология на Америка, каквато е давана досега на по-малко от 1 процент от сините диаманти.

The De Beers Blue, the largest vivid blue diamond ever to appear at auction, fetched more than $57.4 million and more than $3.7 million per carat. https://t.co/BSaz3CipMn — Forbes (@Forbes) April 28, 2022

Южноафриканската мина "Кулинан" е известна с това, че в нея е открит най-големият диамант в света. Камъкът "Кулинан" е 3106 карата и е намерен през 1905 г.