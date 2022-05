Симулация на ядрена атака се появи в популярно руско предаване, в което графика показа колко време би отнело на ракета, изстреляна от Калининград в Балтийско море, да достигне до големите столици в Европа.

Според показаната графика, на руската ядрена бойна глава ще са ѝ необходими 106 секунди, за да достигне Берлин, 200 секунди до Париж и 202 секунди до Лондон!

Председателят на националистическата партия "Родина" Алексей Журавльов заяви, че в такава ситуация Великобритания вече няма да съществува.

Украйнa с ракетна атака срещу Русия на Змийския остров в Черно море

"Една "Сармат" и това е - Британските острови са съществували някога, Британските острови вече не съществуват. Говоря сериозно", каза той.

Депутатът от Държавната дума Евгений Попов от партия "Единна Русия" твърди, че Великобритания също има ядрени оръжия и ако бъде използвана ракета "Сармат", "никой няма да оцелее" в тази война, "никой няма да остане на планетата".

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk