Загинали и ранени при две стрелби в САЩ. Едната е избухнала в църква в Калифорния, другата - на битпазар в Тексас.

Един човек беше убит, а други четирима бяха тежко ранени при стрелба в неделя следобед в презвитерианска църква в град в южната част на Калифорния, предаде БТА. Задържан е един заподозрян. Пети човек е получил леки наранявания. Всички пострадали са възрастни хора.

A gunman who opened fire inside a Southern California church on Sunday, killing one person and critically wounding four others, was overpowered by congregants who then hogtied him, preventing further bloodshed, the authorities said. https://t.co/nasEllTQe5