Андрю Флетчър, музикант и основател на британската електронна група „Депеш мод”, почина на 60-годишна възраст. В изявление, публикувано от групата в социалните мрежи, се казва: „Шокирани сме и сме изпълнени с огромна тъга от преждевременната кончина на нашия скъп приятел, член на семейството и групата Анди „Флетч” Флетчър”.



Създадена в Базилдън в края на 70-те години на миналия век, групата има 14 студийни албума в челната десетка на класациите в Обединеното кралство и международен успех с песни като Enjoy The Silence, Personal Jesus и Just Can't Get Enough.

В изявлението на групата се казва още: „Флетч имаше истинско златно сърце и винаги беше насреща при нужда от подкрепа, оживен разговор, добър смях или студена бира”.

По време на кариерата си е известен най-вече с псевдонима „Флетч”. Роден е през 1961 г. в Нотингам, но се премества в Базилдън, където в края на 70-те години създава групата Composition Of Sound заедно с Мартин Гор и Винс Кларк. С привличането на певеца Дейв Гахан те променят името си на „Депеш мод” и квартетът се радва на множество хитове в началото на 80-те години.

Флетчър участва във всички 14 студийни албума на „Депеш мод” до момента, включително Songs Of Faith And Devotion през 1993 г. и Ultra през 1997 г., които достигат до първото място в класацията за албуми в Обединеното кралство.

През 2020 г. групата е въведена в Залата на славата на рокендрола.