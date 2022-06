Служител в увеселителния парк „Дисниленд” в Париж провали невероятно романтично предложение за брак на млада двойка, пише вестник „Дейли мейл”. На видео, което се превърна в истинска сензация в интернет, се вижда как влюбените са застанали на платформа пред замъка на Пепеляшка.

Мъжът е коленичил пред възлюбената си, когато служител на тематичния парк, носещ диадема с уши на Мики Маус, прекъсва предложението като взима пръстена. След това двойката е приканена да слезе от платформата защото „не било разрешено да са там”. След като слизат по стълбите влюбените си получават пръстена обратно от усмихнатия служител, който им заявява, че „правилата били такива”.

Кадрите предизвикаха истинска вълна от коментари в социалните мрежи, като част от потребителите веднага заклеймиха служителя като „много лош човек”. Ръководството на „Дисниленд” Париж обяви, че е поднесло искрените си извинения на двамата влюбени и обещава да „поправи нещата”.

Disneyland Paris management officially apologized after a staff member ruined a client's mariage proposal (apparently not in the right spot?!) 🤣 https://t.co/DvhpsGBwtb