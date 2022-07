"Добрата новина за днес е, че България и РС Македония, с подкрепата на Франция, са близо до споразумение, което отчита интересите и опасенията и на двете страни". Това написа в Twitter председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен по повод новото френско предложение за отмяна на българското вето срещу началото на преговорите за членство на Скопие с ЕС.

Welcome news that 🇲🇰 and 🇧🇬, with support of France, are close to an agreement which takes into account interests & concerns.@EU_Commission is ready to start the screening process for 🇲🇰 and 🇦🇱, the next step on their European path.