Момченце на 1 годинка вероятно е най-глезеното бебе във Великобритания. То се къпе в мед и мляко, има златен биберон и дори гривна, инкрустирана с диаманти, пише вестник „Мирър”. 32-годишната Кейси Акрам от Шефийлд описва себе си като безработна майка на пълен работен ден, която преживява от социални помощи.

Синът й Джарим обаче получава подаръци, които са несъвместими с доходите й. Кейси, която е бивша танцьорка и модел разказва, че преди да забременее, мислела, че няма интерес към това да има деца.

