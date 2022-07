Космическият кораб "Дракон 2" на американската частна компания SpaceX, натоварен с около 2600 кг хранителни продукти и материали за научни експерименти, се скачи успешно с Международната космическа станция (МКС), предадоха ДПА и ТАСС, като се позоваха на НАСА.

A SpaceX Dragon cargo ship caught up with the International Space Station and flew itself to a picture-perfect docking. https://t.co/MdxJnujKQH

Товарният кораб се скачи по график, съобщи днес американската космическа агенция. Той беше изстрелян в рамките на 25-ата търговска мисия за попълване на запасите на МКС от космическия център на НАСА в Кейп Канаверал, щата Флорида, в четвъртък и ще остане на станцията около месец.

An uncrewed #SpaceX #Dragon cargo ship has arrived at the International #Space Station, carrying a variety of scientific experiments and supplies for the crew. https://t.co/eGZkC7D9wG