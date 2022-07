Себастиан Фетел слага край на кариерата си във Формула 1. Това ще стане след края на сезон 2022, съобщиха от тима на "Астън Мартин" в официално изявление, цитирано от "Дейли мейл".

"Имах привилегията да работя с толкова много фантастични хора през последните 15 години. Те са твърде много, за да ги спомена поименно, но им благодаря", написа пилотът.

„Решението за оттеглянето ми бе трудно. Дълго време го обмислях. След края на настоящия сезон искам да си дам време, за да помисля върху какво да се съсредоточа занапред. Искам да прекарвам повече време със семейството си. Но все още не искам да казвам "Сбогом". Искам да благодаря на всички – включително на феновете, без чиято невероятна подкрепа Формула 1 нямаше да бъде такава, каквато е“, посочва още той.

NEWS: Sebastian Vettel will retire from #F1 at the end of the 2022 season, bringing one of the greatest careers in the history of the sport to a close.



