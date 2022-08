Почина известният турски актьор Сюрея Гюрсел Еврен, предадоха днес турските медии.

Според информация на в. "Джумхуриет" той е починал вчера сутринта, след като е паднал от тераса на третия етаж на жилищен блок в квартал "Санджактепе" в Истанбул. Еврен е бил на гости в апартамента.

Френската кинозвезда Гаспар Улие загина в ски инцидент (ВИДЕО+СНИМКИ)

Omg!

Today I heard an actor named süreyya gürsel evren died because of falling from 3rd floor. Now I found he did a small role in #Baba.#süreyyagürselevren pic.twitter.com/o7JuQea8Da