Дженифър Лопес и Бен Афлек кацнаха в Италия за втория си меден месец след мечтаната екстравагантна сватбена церемония в Джорджия. Влюбените гълъбчета са били забелязани да вечерят в Гранд хотел „Тремецо“ на езерото Комо в Северна Италия, и са документирани на снимки, получени от „Дейли Мейл“.

Дженифър Лопес и Бен Афлек празнуват отново сватбата си

Двамата са забелязани и на романтичната разходка, този път без децата си. Лопес и Афлек бяха щракнати и докато разглеждаха сватбените си снимки на телефона.

