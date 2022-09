Лиз Тръст е новият премиер на Великобритания. Изборът стана в рамките на управляващата Консервативна партия.

Утре ще бъде приета от кралица Елизабет Втора, за да бъде назначена на поста министър-председател на Великобритания. Тръс, която беше министър на външните работи, получи 81 хиляди гласа от членовете на патрията.

Съперникът й за лидерския пост Руши Сунак събра подкрепата на 60 000 избиратели.

BREAKING: Liz Truss will become the next prime minister after defeating Rishi Sunak in the Conservative Party leadership contest.



Ms Truss received 81,326 votes vs 60,399 for Mr Sunak.



Read more here: https://t.co/gARVTCAIVU



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/SJDvcOEwxY