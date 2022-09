Новината за кончината на Нейно Величество кралица Елизабет Втора е огромен шок за нацията и за света. Това заяви новият британски премиер Лиз Тръс в изявлението си от „Даунинг стрийт” 10 по повод кончината на монарха.

„Всички ние сме опустошени. Кралицата беше скалата, върху която е изградена модерна Великобритания. Тя беше духът на тази страна”, подчерта Тръс.

Чарлз е новият крал

Премиерът припомни срещата си преди два дни с кралицата в Балморал, когато положи клетва като министър-председател. „Тя беше моето вдъхновение”, подчерта Тръс.

