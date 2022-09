Земетресение от 7,6 по Рихтер е регистрирано в Мексико, предаде „Ройтерс”. Според американската геологическа служба трусът е станал на 10 км дълбочина. Регистриран е минути след 13:00 часа местно време.

Трусът е станал недалеч от град Колима, с население 150 000 жители. Земетресението е усетено дори в столицата Мексико сити, която е на повече от 500 км от епицентъра.

Видео: Ройтерс

Първоначално властите предупредиха за опасност от цунами с вълни от 1 до 3 метра, но първите наблюдавани вълни бяха малки - 0,32 м.

Точно на 19 септември много мощни земетресения в Мексико е имало през 1985 и 2017 г. През 1985 г. загиват хиляди, през 2017 – 350 души.

