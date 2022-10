Хиляди учители и ученици излязоха на протест в Будапеща. Улиците на унгарската столица се изпълниха със скандирания “Къде е демокрацията?”, “Няма бъдеще без учители” и “Върнете ни учителите”.

Teachers are protesting in Budapest right now. They demand a living wage and the right to strike. Solidarity! pic.twitter.com/Ta2uTAn6py