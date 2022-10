Тя е полковник от морската пехота на САЩ, на 45 години е и вече е първата индианка в космоса. Тя е Никол Ман - един от четиримата астронавти, които излетяха от центъра "Кенеди" във Флорида към Международната космическа станция (МКС) късно снощи (българско време).

Ракетата Falcon 9 на SpaceX се очаква да пристигне на МКС в четвъртък вечерта.

Полковник Ман заяви пред Би Би Си, че се надява мисията да вдъхнови бъдещите поколения.

„Надявам се, че мисията ще вдъхнови младите деца от коренното население на Америка да следват мечтите си и да осъзнаят, че някои от тези бариери, които съществуват или са съществували, са разрушени”, каза тя.

„Всеки път, когато сме в състояние да направим нещо, което е първо или не е правено в миналото, това е толкова важно”, добави тя. "Те имат тези възможности."

Ман има богат опит в пилотирането на различни самолети за Корпуса на морската пехота на САЩ. Награждавана е с шест медала за вярната си служба и е изпращана на мисии в Ирак и Афганистан.

Тя е и регистриран член на индианските племена Уайлаки от Кръглата долина. Племената от години протестират срещу обществена дискриминация, която води до икономически трудности и недостатъчно финансиране на техните училища.

Никол Ман трябваше дълго да почака преди да дебютира в космоса, след като завърши обучението си за астронавт едва през 2015 г.

SpaceX is scheduled to launch its 5th crewed space mission to the ISS today.



On board and heading the expedition will be Nicole Mann, the first Native American woman to go to space.https://t.co/NHlnArPpRc