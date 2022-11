Две руски ракети са паднали по грешка в Източна Полша. По неофициална информация на местно радио са загинали двама души в село Пжеводов в Люблинското войводство. Местната пожарна потвърди за експлозия и пожар в плевня в селото, но обяви, че причината за тях засега не е известна. Според местни жители трактор се е ударил в скала и е избухнал.

Two Russian rockets - accidentally or not - landed in Poland. Reported that two people might died.

So, when someone says that it is a war in Ukraine, it is literally incorrect. Russia’s target is Europe.

Dear Poland, stay strong.

Други информации твърдят, че става въпрос за отломки от руска ракета, свалени от украинската противовъздушна отбрана.

По неофициална информация полски военни самолети са били вдигнати от близкото летище.

#BREAKING: Suspected missile hits village in Poland, killing 2 people

Пентагонът обяви, че проверява информацията за падналите ракети. "Белият дом не може да потвърди съобщенията и работи в тясно сътрудничество с полското правителство, за да изясни ситуацията", посочи говорителят на Съвета за национална сигурност Адриен Уотсън.

"Съобщенията за руски ракети, които може да са паднали в Полша, в близост до границата с Украйна, будят изключително безпокойство", посочи на брифинг заместник-говорителят на Държавния департамент на САЩ Ведант Пател. Той подчерта, че Вашингтон следи отблизо ситуацията и обмисля евентуалните си следващи действия. По думите на Пател Държавният департамент е в контакт с няколко партньорски държави и във връзка с полското правителство за изясняването на случилото се, съобщава Ройтерс.

Полският премиер Матеуш Моравецки свика спешна среща на Съвета за сигурност на правителството, която започна преди един час, а говорителят му призова медиите да не публикуват непроверена информация.

BREAKING:



2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.



Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.



NATO article 5?

Засега Варшава се въздържа да обвини Русия за ракета, защото вероятно можело да става дума за дронове. Най-вероятно Варшава ще поиска задействането на член 4-ти от устава на НАТО - а именно консултации с другите държави членки, които се свикват, когато е заплашена сигурността, териториалната цялост или политическата независимост на една от тях.

Много бързо министрите на отбраната от страните членки на Алианса започнаха да обменят и проверяват информация около случая в Полша. В Брюксел във вторник имаше експертна среща в щабквартирата на НАТО.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг написа в Twitter, че е разговарял с полския президент Анджей Дуда за експлозията, "Изказах съболезнования за жертвите. НАТО следи отблизо ситуацията и се консултира със своите съюзници. Важно е да се установят всички факти", подчерта той.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established.

S300s are air defense missiles. If it's an air defense missile that landed in Poland, then it was a Ukrainian missile that failed to detonate when it failed intercept. https://t.co/IV0HCnkau7 — Dr.Snekotron (@snekotron) November 15, 2022

Унгария също свика спешна среща на правителството си в същия час, на която ще се обсъжда падналата ракета в Полша и решението на Украйна да спре доставките на газ по газопровода Дружба.

„Трябва да изчакаме за по-детайлна информация в тази ситуация. Приемам, че това е инцидент, някаква грешка, която е в резултат от факта, че Русия използва по-стар модел ракети, които не са с особено голяма точност”, заяви бившият шеф на полското Бюро за национална сигурност Станислав Козиеж пред TVN24.

WATCH: First video from the scene in Poland where 2 missiles are believed to have fallen

Русия отрече изстреляни от нея ракети да са паднали в Полша във вторник, предаде ТАСС, като се позова на руското министерство на отбраната. В изявление то нарече информацията "умишлена провокация" с цел разпространяване на фалшиви новини за Русия.Руското министерство на отбраната отрече въоръжените сили на страната да са изстрелвали ракети в района на полско-украинската граница.

Чешкият министър-председател Петър Фиала и президентът на Литва Гитанас Науседа излязоха с първи коментари след съобщенията за паднали руски ракети на територията на Полша, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"Ако Полша потвърди, че ракети са паднали на нейна територия, това ще означава нова ескалация от Русия", написа Фиала в Twitter.

Dnešní masivní raketové útoky ruské armády na Ukrajinu jasně ukazují, že Rusko chce terorizovat její obyvatele a zemi dál ničit.



Pokud Polsko potvrdí, že rakety zasáhly i jeho území, půjde o další eskalaci ze strany Ruska.

Stojíme pevně za naším spojencem v EU a NATO. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 15, 2022

Науседа коментира ситуацията, като увери, че Литва стои солидарно до Полша. "Обезпокоителни новини от Полша тази вечер. В близък контакт сме с полските ни приятели. Всеки сантиметър територия на НАТО трябва да бъде отбранявана", коментира Науседа също в Twitter.

Concerning news from Poland tonight on at least two explosions.



Keeping a close contact with our Polish friends. Lithuania 🇱🇹 stands in strong solidarity with Poland 🇵🇱.



Every inch of #NATO territory must be defended! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2022