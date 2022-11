НАСА успя да изстреля ракетата „Артемис” към Луната. На сайта на космическата агенция бяха изписани по минути етапите от третия опит за стрелване на ракетата.

„Прекъсване на основния етап на основния двигател, завършено разделяне на основното ниво”, пишат от центъра.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9