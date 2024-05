Двама френски надзиратели са убити при засада на затворнически микробус близо до Руан в Нормандия, пише BBC. Френските медии съобщават, че затворник, който е бил превозван във фургона, е избягал заедно с нападателите.

🚨🇫🇷 BREAKING



PRISON BREAK IN FRANCE



An inmate being transported by police has had their car rammed, and the inmate has escaped with the men who rammed the car



The videos below show two armed men with rifles opening fire onto the police vehicles



At least two police officers… pic.twitter.com/KnK6XPObph